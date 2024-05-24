В СВР назвали покушение на Фицо попыткой убрать неугодного либералам человека

Главный разведчик России раскрыл цель покушения на Фицо
Фото: www.unsplash.com
В премьера Словакии стреляли после слов об Украине

Жуткий инцидент в Словакии, где было совершено вероломное покушение на жизнь руководителя местного правительства Роберта Фицо, продолжают активно обсуждать. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин раскрыл истинную причину нападения на политика.

Фицо – один из немногих государственных деятелей в Европе, который не боится идти в разрез с официальной позицией Евросоюза и, в первую очередь, выступает в защиту национальных интересов собственной страны. Политик не раз высказывался против поддержки киевского режима, а также открыто заявлял о невозможности принять Украину в состав Североатлантического альянса.

Нарышкин заявил, что покушение на премьер-министра было спланировано либеральными элитами, которых не интересует положение дел в Словакии – они преследуют исключительно собственные цели и готовы уничтожать неугодных политиков, вплоть до физической расправы.

Главный российский разведчик добавил, что на международной арене действует целая группировка террористов. По словам Нарышкина, покушение на Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокус сити холле", который стал страшной трагедией для нашей страны.

К слову, сам нападавший на премьер-министра Словакии назвал другую причину, которая толкнула его на совершение преступления.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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