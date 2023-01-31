Пышная грудь Водонаевой вывалилась из экстремального декольте: фото без цензуры

Мужчины остались в восторге

Алена Водонаева, бывшая участница "Дома-2", а ныне известная телеведущая, приняла участие в откровенной фотосессии. Знаменитость, которая любит привлекать к своей внешности внимание, решила порадовать мужчин пикантными кадрами.

На своей странице в соцсетях она разместила снимок, на котором примерила на себя роковой образ. Водонаева предстала в черном платье, дополненном аксессуарами в виде объемных серег, прозрачных перчаток и перстней на пальцах. Однако большее внимание на фото привлекало экстремальное декольте, из которого буквально выпрыгивала грудь блогера.

"Оставайся, мальчк, с нами, будешь нашим королем", – подписала она кадр.

В комментариях подписчики остались в восторге от фотографий знаменитости. Они отметили, что образ очень подходит и без того роковой красотке Водонаевой.

"Какая съемка красивая", "Очень красивые фото", "Думаю, что грех мальчику не остаться с такой королевой", "После Алены всегда вызывают пожарных", "Вау какие формы у вас", "Все фотографии восхитительны, глаз радуется", – написали люди под публикацией.

Ранее в Сеть "слили" случайное фото Водонаевой, на котором она предстала без трусов. Звезда в этот момент подбирала наряд для выхода на светское мероприятие и позировала перед зеркалом.