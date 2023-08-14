Пополнение в семье: Сотникова показала фото из роддома

Фигуристка выглядит бесконечно счастливой

Личная жизнь российской фигуристки Аделины Сотниковой долгое время была окутана тайной. Впрочем, несколько лет назад она рассекретила личность своего мужа, от которого родила первенца. Оказалось, что жених Сотниковой – теннисист Дмитрий Попко, выступающий за Казахстан. К удивлению поклонников, видится пара довольно редко, так как супруг практически постоянно находится в США. Впервые Сотникова родила ребенка 30 октября 2022 года, сына назвали на западный манер Адриан.

На днях Аделина Сотникова сообщила радостную новость: в ее семье родился еще один ребенок. Звезда показала фото, на котором предстала с новорожденным младенцем на руках. По словам Сотниковой, ее сестра Мария наконец стала мамой.

"Я стала тетей! Добро пожаловать в наш мир, малыш", – написала Аделина.





Стоит отметить, что жизнь сестры Аделины Сотниковой полна проблем и передряг. Она родилась со сложным генетическим отклонением, у нее были проблемы со слухом, речью и развитием лица. Первые гонорары Сотникова отдавала на лечение сестры.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Аделине Сотниковой поставили страшный диагноз. У олимпийской чемпионки нашли дегенеративный стеноз. Врач объяснил, что недуг может привести к отказу конечностей.