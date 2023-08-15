Знаменитого российского актера покалечили в зоне СВО

Артист до сих пор не смог восстановиться

Российского актера театра и кино Павла Устинова мобилизовали и отправили на Украину в октябре прошлого года. Из зоны СВО знаменитость вернулся покалеченным, о чем рассказал Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека".

Артист показал свою боевую перчатку, которую буквально разорвало после ранения. Удар прилетел ему в левую руку, а последствия травмы он ощущает до сих пор.

"Нервы перебиты, мышечные ткани, локтевой, лучевой нерв. Сейчас уже стабильно (себя чувствую) более-менее. Онемение руки осталось, чувствительность ладони упала, сила так и не восстановилась до конца", – рассказал он.

Устинов заявил, что ранение получил в начале февраля – спустя два месяца после отправки на фронт. И с тех пор он проходит реабилитацию, надеясь, восстановить потерянные функции ладони.

Павел Устинов играл эпизодические роли в российских сериалах, а также принимал участие в театральных постановках МХАТ им. Горького.

Наибольшую популярность ему принес скандал с задержанием во время протестов в Москве, после чего правоохранители обвинили его приченении вреда здоровью полицейскому – за это он получил 3,5 года общего режима. Во время процесса в его поддержку выступали знаменитости Александр Петров, муж Аллы Пугачевой, Павел Деревянко, Александра Бортич, Юлия Пересильд, Константин Богомолов, Сергей Безруков и многие другие. В результате ему сократили срок до одного года условно.

Ранее "Утро.ру" сообщало, как поддержавшего СВО российского актера вышвырнули из Грузии.