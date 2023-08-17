Кузьмич из "Особенностей национальной охоты" попал на огромную сумму из-за шоу

Знаменитого артиста оштрафовали

Популярный российский артист Виктор Бычков навсегда занял достойное место в сердцах наших зрителей. Блистательно исполненная роль егеря Кузьмича в культовой киноленте "Особенности национальной охоты" сделала его настоящим любимцем публики. К сожалению, народная любовь не оградила звезду от многочисленных горестей. Сейчас пожилой артист попал на огромную сумму.



Судебные эксперты обязали Бычкова выплатить колоссальный штраф в размере 715 тысяч рублей. Такие санкции наложили на Виктора из-за того, что он не смог явиться на съемки популярного телешоу "Секрет на миллион". Бычков утверждает, что отказаться от участия в проекте его вынудила уважительная причина – за день до мероприятия любимая жена артиста попала в больницу.



Однако в суде посчитали, что плохое состояние супруги не может быть достойным поводом отказаться от поездки в Москву на съемки. Так, организатор заявил, что очень сильно потратился на аренду площадки, оборудования, а также другие накладные расходы. Теперь пенсионера, который и так находится в бедственном положении, обязали выплатить огромную неустойку.



Бычков получает небольшую пенсию в размере 17 тысяч рублей и ухаживает за супругой, которая является инвалидом первой группы и перемещается на кресле-каталке. Виктор согласился на съемки для того, чтобы получить хороший гонорар и потратить его на реабилитацию любимой жены.

"С пенсией 17 тысяч рублей я лет через 10 верну им эти деньги", – с грустью отметил артист.

К слову, ранее стало известно о баснословном наследстве покойной артистки Веры Васильевой.

