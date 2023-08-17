Кузьмич из "Особенностей национальной охоты" попал на огромную сумму из-за шоу

Кузьмич из "Особенностей национальной охоты" попал на огромную сумму из-за шоу
Виктор Бычков. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитого артиста оштрафовали

Популярный российский артист Виктор Бычков навсегда занял достойное место в сердцах наших зрителей. Блистательно исполненная роль егеря Кузьмича в культовой киноленте "Особенности национальной охоты" сделала его настоящим любимцем публики. К сожалению, народная любовь не оградила звезду от многочисленных горестей. Сейчас пожилой артист попал на огромную сумму.

Судебные эксперты обязали Бычкова выплатить колоссальный штраф в размере 715 тысяч рублей. Такие санкции наложили на Виктора из-за того, что он не смог явиться на съемки популярного телешоу "Секрет на миллион". Бычков утверждает, что отказаться от участия в проекте его вынудила уважительная причина – за день до мероприятия любимая жена артиста попала в больницу.

Однако в суде посчитали, что плохое состояние супруги не может быть достойным поводом отказаться от поездки в Москву на съемки. Так, организатор заявил, что очень сильно потратился на аренду площадки, оборудования, а также другие накладные расходы. Теперь пенсионера, который и так находится в бедственном положении, обязали выплатить огромную неустойку.

Бычков получает небольшую пенсию в размере 17 тысяч рублей и ухаживает за супругой, которая является инвалидом первой группы и перемещается на кресле-каталке. Виктор согласился на съемки для того, чтобы получить хороший гонорар и потратить его на реабилитацию любимой жены.

"С пенсией 17 тысяч рублей я лет через 10 верну им эти деньги", – с грустью отметил артист.

К слову, ранее стало известно о баснословном наследстве покойной артистки Веры Васильевой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Известный политик заявил о вероятной смерти Пугачевой за границей

Печальная судьба беглой звезды

Стало известно о предательстве России Китаем

Просто бизнес и ничего личного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей