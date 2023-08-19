"Позорники": странная выходка жены Диброва вызвала омерзение у публики

Народ осудил необычный поступок женщины

Молодая жена знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва очень любит отдыхать на жарких курортах. Сейчас Полина вместе с тремя сыновьями проводит время в Турции. Девушка регулярно выкладывает в социальные сети моменты из своей жизни. Недавняя публикация очень удивила публику.



Дело в том, что в звездном семействе произошло небольшое ЧП. Один из сыновей Полины потерял пластинку для выправления прикуса. Конечно, с тремя детьми справиться не так просто. Девушка часто не может расслабиться и должна в оба глаза следить за любимыми отпрысками.



Потеря сильно расстроила жену телеведущего. На отдыхе лишиться столь необходимой вещи очень неприятно. Восстановить пластинку с помощью местных экспертов может быть не так просто. Поэтому Полина сильно разнервничалась. Судя по всему, тревожное состояние заставило девушку совершить странный поступок.



Полина начала рыться в мусорке для того, чтобы найти потерянную вещь. После этого любящая мать сполоснула пластинку и засунула ее обратно в рот ребенку. Такой поступок у некоторых интернет-пользователей вызвал волну критики и омерзение.

"Фуууу, не могли новые заказать??? Позорники!", "Из мусорки взять и ребенку надеть. Денег не хватает на новые? Позор, как родителям!", – пишут недовольные.

К слову, ранее люди сильно возмутились из-за наглого заявления Дмитрия Диброва в адрес россиян.

