Что известно о наследстве покойного Ясуловича

Актер владел недвижимостью в Москве и Подмосковье

19 августа из жизни ушел советский и российский актер, звезда кинолент "12 стульев" и "Бриллиантовая рука" Игорь Ясулович. Его не стало на 82-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, а перед смерть выяснилось, что недуг дал сильные осложнения на почки. Врачи провели ему несколько операций, но спасти звезду не удалось.

В последние годы жизни актер работал в ГИТИСе. Всю жизнь был женат на одной супруге Наталье Егоровой, которая родила ему сына Алексея Ясуловича, который вслед за родителями выбрал актерскую профессию.

После смерти актер Игорь Ясулович оставил своим родным весьма богатое наследство. В историческом центре Москвы на Каретном у него была квартира. Недалеко от этого места жили Станиславский, Горький, Шаляпин. недвижимость удалось приватизировать после суда с государством. Проблемы были из-за того, что здание нуждается в реконструкции. Но семье удалось отстоять свои права.

"Через суд удалось оформить право собственности", – говорил актер в одном из интервью.

Кроме того, у актера в Подмосковье есть таунхаус, который он приобрел как раз во время споров с приватизацией квартиры. Как родственники будут распоряжаться имуществом, пока не известно.

Ранее "Утро.ру" писало о подробностях смерти Игоря Ясуловича.