Странному поведению овдовевшей Натали нашли неожиданное объяснение

Странному поведению овдовевшей Натали нашли неожиданное объяснение
Натали. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Потерявшая мужа певица уже не страдает

Со дня смерти мужа российской певицы Натали не прошло еще и 40 дней, а она уже активно гастролирует и отплясывает по сцене в игривой мини-юбке. Многие удивляются, как у артистки хватает на такое сил и смелости? Ведь в браке с Александром Рудиным она прожила больше 30 лет, и в семье царила гармония. Оказывается, все легко объяснимо. 

Напомним, недавно певица Натали вышла на сцену в Нижнем Новгороде в коротком черном платье и совсем не производила впечатление убитой горем вдовы. 

Психолог Александр Кичаев считает, что Натали могла быть морально готова к смерти супруга, ведь последние два года были в их жизни настоящим адом из-за постоянных его депрессий, с которыми не справлялись даже врачи. 

"Нужно понимать, сколько времени он был в предсмертном состоянии. То есть, бывает, если человек годами смертельно болен, и все знают, что он скоро уйдет", — отметил психолог в беседе с Пятым каналом


Мужа Натали нашли без признаков жизни на козырьке 23-этажного дома, где проживала семья. Никто не знает, что произошло с человеком. Последние два года муж Натали состоял на учете в психоневрологическом диспансере. После смерти мужа Натали рассказала, что он просил ее не прекращать концертную деятельность, несмотря ни на что.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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