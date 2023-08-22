Благодаря грибам: Кипелов поделился секретом сохранения молодости

Музыкант рассказал, что помогает ему оставаться в форме

В прошлом месяце знаменитому рок-музыканту Валерию Кипелову исполнилось 65 лет. Чтобы радовать слушателей не только своим творчеством, но и приятным внешним видом, создатель группы "Ария" всегда старался следить за собой. Однако достичь своей идеальной формы ему удалось не так давно.

В новом интервью Кипелов рассказал, что сейчас весит 67 килограммов. По словам музыканта, оставаться молодым и чувствовать себя хорошо ему помогает активный образ жизни. Он старается рано вставать и начинать каждое утро с 40-минутной разминки. Фитнес-зал вокалист не посещает, поэтому занимается спортом с гантелями дома или на даче, где у него имеются тренажеры.

Помимо физических нагрузок, поддерживать себя в форме Валерию Кипелову помогают прогулки на свежем воздухе. Рок-музыкант пооткровенничал, что может подолгу наворачивать круги в парке наедине с самими собой или в компании близких. Но особенное наслаждение ему приносят походы в лес за грибами.

"И походы в лес заряжают – за грибами могу часами ходить, недавно 16 белых нашел", – поделился своим секретом сохранения молодости Кипелов.

Благодаря грибам, которые музыкант так любит собирать, и регулярным нагрузкам ему удается сохранять цветущий вид и прекрасную форму. По словам создателя группы "Ария", ежедневно он проходит около шести километров.

Впрочем, многие убеждены, что помимо активного образа жизни для сохранения молодости необходимо еще и следить за питанием. Такого же мнения придерживается самый известный в России врач Елена Малышева. Ранее "Утро.ру" писало, что доктор назвала три продукта, которые помогут поддерживать себя в форме.