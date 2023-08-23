На кадрах 61-летней Свиридовой в бикини обнаружили пугающую деталь

На теле певцы заметили кое-что необычное

Несколько дней назад Алена Свиридова отметила 61 день рождения. Несмотря на то, что артистка уже достигла пенсионного возраста, это ее, кажется, ничуть не смущает. Число прожитых лет звезду явно не тяготит, и не зря. Она выглядит просто потрясающе и не стесняется это демонстрировать при любом удобном случае.

61-летняя певица довольно откровенна со своими поклонниками. Знаменитость активно ведет социальные сети и часто делится там смелыми кадрами. Зачастую фанаты Свиридовой радуются подобному контенту и щедро расхваливают ее внешний вид в комментариях. Но один из последних кадров с участием артистки показался некоторым необычным.

В новом ролике Алена Свиридова рассказала про отдых в родной Керчи. Блондинка запечатлела себя у моря недалеко от дома и сообщила, что собирается загорать прямо на воде. На кадрах знаменитость предстала в купальнике и солнцезащитных очках. Многие пожелали звезде приятного времяпрепровождения и похвалили ее внешний вид. Но некоторые особенно внимательные обнаружили на видео одну деталь.

Кто-то из пользователей обратил внимание на открытую зону декольте артистки и заметил, что загар в этом месте лег неравномерно. На коже певицы образовались пигментные пятна. Эта деталь выглядит довольно пугающей, если не знать, из-за чего подобное может образоваться.

"Алена, уж простите, но у вас грудь пятнами покрыта", – процитировал комментатора источник.





Ранее "Утро.ру" писало, что вид Свиридовой в мини-бикини поразил публику. Поклонники не упустили возможность сконцентрировать внимание на нюансе, который был заметен на фото.