Не родственникам: кому достанется шикарный особняк Чуриковой за 300 млн рублей

Не родственникам: кому достанется шикарный особняк Чуриковой за 300 млн рублей
Инна Чурикова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Наследники не смогут разжиться в хоромах покойной звезды

Российская актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни из-за остановки сердца в январе 2023 года. После себя  легендарная артистка оставила дорогостоящее наследство: квартиру в Москве и собственный дом в области.

Новые хозяева хором покойной Чуриковой – муж Глеб Панфилов и сын Иван. Вдвоем решили сделать из загородного особняка музей для поклонников творчества покойной звезды. До этого в медиа сообщалось, что первые наследники артистки поделят все пополам.

Близкие родственники заявили, что жить в доме не планируют и скоро туда начнут запускать экскурсии. Фанаты актрисы смогут посмотреть, как жила артистка, а также прикоснуться к ее личным вещам. В распоряжении музея окажется дом в дворянском стиле, в котором осталась вся жизнь артистки советской эстрады.

Дом на Николиной Горе Чурикова строила около 10 лет, вкладывая в него все свои деньги и гонорары за годы карьеры. Особую ценность несет богатый интерьер дома: мебель ручной работы, коллекция антиквариата, картины и личные драгоценности актрисы. В свой дом Инна Чурикова приглашала съемочную группу Первого канала два года назад – тогда же и показала свое трехэтажное поместье.

Ранее "Утро" писало, что вдовцу Чуриковой резко поплохело – Панфилов загремел в больницу с инсультом. Поговаривают, что великий режиссер не смог прийти в себя после смерти возлюбленной.

Источник: Телепрограмма.про ✓ Надежный источник
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