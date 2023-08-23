Не родственникам: кому достанется шикарный особняк Чуриковой за 300 млн рублей

Наследники не смогут разжиться в хоромах покойной звезды

Российская актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни из-за остановки сердца в январе 2023 года. После себя легендарная артистка оставила дорогостоящее наследство: квартиру в Москве и собственный дом в области.

Новые хозяева хором покойной Чуриковой – муж Глеб Панфилов и сын Иван. Вдвоем решили сделать из загородного особняка музей для поклонников творчества покойной звезды. До этого в медиа сообщалось, что первые наследники артистки поделят все пополам.

Близкие родственники заявили, что жить в доме не планируют и скоро туда начнут запускать экскурсии. Фанаты актрисы смогут посмотреть, как жила артистка, а также прикоснуться к ее личным вещам. В распоряжении музея окажется дом в дворянском стиле, в котором осталась вся жизнь артистки советской эстрады.

Дом на Николиной Горе Чурикова строила около 10 лет, вкладывая в него все свои деньги и гонорары за годы карьеры. Особую ценность несет богатый интерьер дома: мебель ручной работы, коллекция антиквариата, картины и личные драгоценности актрисы. В свой дом Инна Чурикова приглашала съемочную группу Первого канала два года назад – тогда же и показала свое трехэтажное поместье.

Ранее "Утро" писало, что вдовцу Чуриковой резко поплохело – Панфилов загремел в больницу с инсультом. Поговаривают, что великий режиссер не смог прийти в себя после смерти возлюбленной.