"Зло и безумие": Наталья Варлей впервые высказалась о ситуации на Украине

Актриса прервала молчание

После начала спецоперации на Украине российский шоу-бизнес и культурное общество оказались в состоянии раскола. Многие покинули Россию и раскритиковали ее действия, другие напротив поддержали родину и власти. Были и те, кто до последнего сохранял молчание, наблюдая за происходящим со стороны. Ведь тем, кто явно высказал свою позицию, пришлось начинать жизнь заново, так как это была точка невозврата. Многие показали свое истинное лицо.

На днях маску сорвала и еще одна российская актриса. Это произошло в Волгограде на российском кинофестивале "Волгоградский факел". Почетной гостьей форума в рамках мероприятия стала народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей.

Звезда кинолент "Кавказская пленница" и "Гостья из будущего" впервые высказалась по поводу ситуации на Украине и обозначила свою политическую позицию.

"Я уверена в победе добра над злом и разума – над безумием", – заявила 75-летняя актриса.

Ранее российский актер Валентин Смирнитский в беседе с журналистами поделился воспоминаниями о старом Львове и съемках в этом городе киноленты "Д'Артаньян и три мушкетера". Актер отметил, что едкие шутки про "москалей" слышались во Львове отовсюду даже во времена СССР. При этом дружбу самих россиян в то время было ничем не расколоть. К примеру, Михаил Боярский мог все бросить посреди ночи и сорваться к своим приятелям в другой город.

