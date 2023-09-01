Из-за скандального интервью Ахеджакову изгнали из России

Жалеет ли актриса о роковых словах, неизвестно

Советская актриса Лия Ахеджакова больше года назад отвернулась от России и от своих поклонников, раскритиковала действия российских властей и начала поливать грязью свою родину. После этого многие фанаты отвернулись от нее, назвав предателем. Звезда заняла яростную русофобскую позицию и постоянно транслирует ее.

Звезда "Служебного романа" в одном из интервью публично принесла извинения перед украинцами и всем миром за то, что Россия якобы делает нечто непотребное. Речь идет о скандальном интервью Ахеджаковой, в ходе которого актриса решилась произнести страшные вещи, после которой путь в Россию ей был отрезан.

Недавно Лия Ахеджакова призналась, что уже не может разъезжать по миру с выступлениями, так как ее сильно подводит здоровье, что не удивительно в 85 лет. При этом во время одного из концертов ее чуть ли не вывели под руки, обернутую в украинский флаг.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Александр Пашутин объяснил проблемы с головой у Лии Ахеджаковой отсутствием детей.

* – признана иноагентом по решению Минюста России