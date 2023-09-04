Найден ограбивший народную артистку РФ мужчина: вынес около трех миллионов

Найден ограбивший народную артистку РФ мужчина: вынес около трех миллионов
Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
Полицейские уже задержали подозреваемого в ограблении квартиры знаменитой актрисы

Накануне стало известно об ограблении народной артистки России Юлии Рутберг. Некто ворвался в квартиру актрисы на Смоленской-Сенной площади и вынес два миллиона рублей, а также семь тысяч евро (согласно текущему курсу, примерно 730 тысяч рублей). Сама Рутберг в тот момент была на гастролях.

Следователи полагают, что злоумышленники знали, когда артистки не будет дома, поэтому сейчас продолжаются поиски домработницы. Она могла быть причастна к ограблению квартиры. 

Как сообщает телеграм-канал Baza, найден подозреваемый в грабеже мужчина. В полицию доставили 36-летнего уроженца Узбекистана. Его перемещения отследили по камерам.

Интересно, что Рутберг не впервые лишается крупной суммы денег. Примерно три года назад артистка судилась со знакомым риелтором, пытаясь взыскать с того около трех миллионов рублей. Мужчина взял в долг крупную сумму, но не стал ее возвращать, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки. 

Ранее в центре Москвы обокрали звезду сериалов "Татьянин день" и "Обреченная стать звездой" Анну Снаткину. Подробнее об этом писало "Утро.ру".

Источник: Telegram / @bazabazon ✓ Надежный источник
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