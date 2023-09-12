Огромный шрам на лице: первое появление хромой Лады Дэнс на публике после ДТП шокировало народ

Огромный шрам на лице: первое появление хромой Лады Дэнс на публике после ДТП шокировало народ
Лада Дэнс. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артистка перестала скрывать последствия

11 сентября российской певице Ладе Дэнс исполнилось 57 лет. В честь дня рождения Андрей Малахов пригласил ее в студию своей программы, где россияне наконец увидели любимицу впервые после страшной аварии. 

В студии программы Лада Дэнс призналась, что все еще хромает после аварии, а на лице у нее остался заметный шрам, но все самое страшное позади. 

Сейчас певица уже шутит на тему аварии. Она рассказала, как первым ей дозвонился Лев Лещенко и постарался поддержать с юмором: "Малыш, ну ты чего, фасад там не попортила?" – спросил артист.

Напомним, Лада Дэнс попала в аварию 5 августа, когда возвращалась на такси к себе домой после выступления. С места аварии ее госпитализировали на вертолете санавиации в тяжелом состоянии. Поклонники молились за спасение любительницы НЛО и всего потустороннего, и их молитвы услышали. Лада Дэнс снова в строю и надеется, что скоро вернется к полноценному гастрольному графику. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лада Дэнс выступила в Нижнем Новгороде после аварии. Из-за того, что артистка блестяще выглядела и двигалась, ее даже заподозрили в обмане. Впрочем, после выступления звезда призналась, что ей было ужасно тяжело отработать свою программу на сцене. 

Источник: Малахов ✓ Надежный источник
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