Стас Пьеха объявил о смерти бабушки

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Артист Стас Пьеха, внук Эдиты Пьехи, сообщил в своих соцсетях о кончине бабушки по отцовской линии. Он опубликовал детское фото вместе со своей сестрой Эрикой и покойной, написав короткие два предложения вдобавок.
"Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать", – указал певец.
Что именно стало причиной смерти бабушки Пьеха не пояснил. Основной версией поклонники считают преклонный возраст женщины.
Валентина являлась матерью отца артиста Пятраса Герулиса, джазового певца и музыканта. На данный момент он проживает в Вильнюсе.
Ранее Стас Пьеха пережил инфаркт.
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