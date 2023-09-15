Стас Пьеха объявил о смерти бабушки

Семейство пытается справиться с потерей

Артист Стас Пьеха, внук Эдиты Пьехи, сообщил в своих соцсетях о кончине бабушки по отцовской линии. Он опубликовал детское фото вместе со своей сестрой Эрикой и покойной, написав короткие два предложения вдобавок.

"Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать", – указал певец.

Что именно стало причиной смерти бабушки Пьеха не пояснил. Основной версией поклонники считают преклонный возраст женщины.

Валентина являлась матерью отца артиста Пятраса Герулиса, джазового певца и музыканта. На данный момент он проживает в Вильнюсе.

Ранее Стас Пьеха пережил инфаркт.