Любовницу Александра Абдулова жестоко избили в Европе

Женщина просит о помощи

Ужасная ситуация произошла в "просвещенной" Европе. Там жестокому избиению подверглась писательница и журналист Лариса Штейнман. Также многим длинноногая красотка известна по бурной любовной связи с ныне покойным советским артистом Александром Абдуловым.



Лариса рассказала леденящую душу историю. По ее словам, с ней очень жестоко поступили, когда она была у приятелей в гостях в Венеции. Более того, ситуация усугубляется тем, что представители местных правоохранительных органов никак не хотят реагировать на ситуацию.

"Вчера ночью меня избили, жестоко", – рассказывает в социальных сетях перепуганная женщина.

Писательница пояснила, что ее знакомые выставили все таким образом будто бы она незаконно проникла в квартиру и за это была наказана. Лариса же утверждает, что находилась в гостях. Женщина надеется, что добросердечные подписчики помогут есть справиться с ужасной ситуацией.



Стоит отметить, что красотка живет очень яркой жизнью. Много лет журналистка провела в Европе, где выскочила замуж за некого барона. Эта связь закончилась разрывом, но подарила Ларисе любимую дочку.



Женщина очень любит вспоминать о своем романе с Александром Абдуловым. Красотка утверждает, что во время любовной связи советский артист задаривал ее драгоценностями и был очень щедр. Лариса подчеркнула, что Александр был главной любовью всей ее жизни.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как Абдулов довел известного режиссера до запоя.

