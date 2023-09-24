Как Высоцкий поставил на место журналиста из США во время интервью про СССР

Как Высоцкий поставил на место журналиста из США во время интервью про СССР
Владимир Высоцкий. Фото: Aleksandr Sternin/ Russian Look/ Globallookpress.com
Певец сумел сохранить честь

Владимир Высоцкий всегда был открытым прямолинейным человеком и неоднозначной фигурой на эстраде. Его песни звучали и звучат до сих пор как натянутая струна, поражающая умы и сердца людей своей искренностью и правдивостью. Люди тянулись за ним и внимали каждому его слову, а слова у него порой были жесткими как хлыст. Именно поэтому не секрет, что у артиста были натянутые отношения с советским властями.

Номенклатурная печать старалась игнорировать народного артиста, так как темы в его творчестве порой были чересчур острыми. Высоцкий не боялся открыто критиковать советскую цензуру, "железный занавес" и многие другие аспекты советской жизни.

В то же время СССР регулярно выпускал артиста за границу, где он с удовольствием давал интервью. Право ездить по миру он получил в том числе и благодаря французской жене Марине Влади, которая неоднократно лично общалась с генсеком Брежневым. 

В 1976 году Владимир Высоцкий впервые поехал в США и оказался под мощным впечатлением. Там он выступал перед голливудскими звездами и выступал на телевидении. Однажды телекомпания CBS позвала его на интервью к журналисту Дэну Разеру. В СМИ США его преподали как изгнанного из СССР артиста. Однако Высоцкий не уронил чести родины и не сказал ни одного постыдного слова о Советском Союзе, несмотря на всю скандальность своего творчества. 

"Я никогда не рассматривал свои песни как песни протеста или песни революции... В революционное время люди пишут революционные песни. В обычное, нормальное время они пишут песни протеста, которые существуют повсюду в мире. Люди просто хотят, чтобы жизнь стала лучше", – говорил Высоцкий.

Певец разочаровал американского журналиста и разрушил свой образ диссидента. Он с уверенностью заявил, что любит свою страну и никогда не причинит ей вред.

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
По теме

Путин собрал Совбез после протестов в Армении

Глава государства предложил коллегам обсудить отношения Москвы с соседями

Сбежавший из России комик женился на сетевой путане

Артист сделал странный выбор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей