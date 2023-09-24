Как Высоцкий поставил на место журналиста из США во время интервью про СССР

Певец сумел сохранить честь

Владимир Высоцкий всегда был открытым прямолинейным человеком и неоднозначной фигурой на эстраде. Его песни звучали и звучат до сих пор как натянутая струна, поражающая умы и сердца людей своей искренностью и правдивостью. Люди тянулись за ним и внимали каждому его слову, а слова у него порой были жесткими как хлыст. Именно поэтому не секрет, что у артиста были натянутые отношения с советским властями.

Номенклатурная печать старалась игнорировать народного артиста, так как темы в его творчестве порой были чересчур острыми. Высоцкий не боялся открыто критиковать советскую цензуру, "железный занавес" и многие другие аспекты советской жизни.

В то же время СССР регулярно выпускал артиста за границу, где он с удовольствием давал интервью. Право ездить по миру он получил в том числе и благодаря французской жене Марине Влади, которая неоднократно лично общалась с генсеком Брежневым.

В 1976 году Владимир Высоцкий впервые поехал в США и оказался под мощным впечатлением. Там он выступал перед голливудскими звездами и выступал на телевидении. Однажды телекомпания CBS позвала его на интервью к журналисту Дэну Разеру. В СМИ США его преподали как изгнанного из СССР артиста. Однако Высоцкий не уронил чести родины и не сказал ни одного постыдного слова о Советском Союзе, несмотря на всю скандальность своего творчества.

"Я никогда не рассматривал свои песни как песни протеста или песни революции... В революционное время люди пишут революционные песни. В обычное, нормальное время они пишут песни протеста, которые существуют повсюду в мире. Люди просто хотят, чтобы жизнь стала лучше", – говорил Высоцкий.

Певец разочаровал американского журналиста и разрушил свой образ диссидента. Он с уверенностью заявил, что любит свою страну и никогда не причинит ей вред.