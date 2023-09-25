Онкохирург назвал десять обязательных анализов для проверки организма

Организм следует обследовать каждый год

Многие люди не задумываются о своем здоровье и дотягивают до последнего, когда порой бывает уже поздно что-то лечить. А ведь одним из самых эффективных способов предупреждения тяжелых недугов является профилактика.

Онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов предупредил, что недуг может развиться у внешне совершенно здорового человека и при этом никак себя не проявлять. Именно поэтому так важно каждый год проверять свой организм на наличие тех или иных отклонений.

Врач назвал десять базовых анализов, которые помогут выявить недуги на ранних стадиях и избежать тяжелых последствий. Эти исследования нужно делать каждый год. При этом сдавать такие анализы необходимо абсолютно всем, даже молодым людям.

Итак, речь идет об общем анализе крови и мочи, а также биохимическом анализе крови, анализе на гормоны щитовидной железы, анализе крови на гликированный гемоглобин и свертываемость, а также анализе кала.



ОАК (общий анализ крови) показывает состояние всего организма, в частности кровообращения и иммунитета. Моча показывает работу почек и мочевыводящих путей, показывает наличие или отсутствие белка, глюкозы, крови в моче. Также она выявляет маркеры воспаления в организме.

Биохимия крови отражает функционирование печени, почек, органов пищеварения. Анализ на гормоны показывает состояние и работу щитовидной железы, которая по сути контролирует все органы и системы в организме.

Женщинам рекомендуется ежегодно сдавать мазок на флору влагалища, а также делать кольпоскопию для изучения тканей шейки матки, чтобы предупредить рак. Кроме того, необходимо делать УЗИ малого таза.

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