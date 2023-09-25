Пашутин врезал русофобу Талашко за дерзкое предложение

Пашутин врезал русофобу Талашко за дерзкое предложение
Александр Пашутин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинец никак не может успокоиться

События, развернувшиеся на международной арене, для многих поделили жизнь на до и после. Серьезные перемены произошли в судьбах артистов. Некоторые встали на сторону киевского режима и превратились в настоящих русофобов. К сожалению, одним из таких агрессивных ненавистников нашей страны стал известный советский актер Владимир Талашко.

Не менее знаменитый советский артист Александр Пашутин с негодованием наблюдает за тем, что позволяет себе народный артист Украины. Талашко, блистательно сыгравший в таких легендарных кинолентах, как "Как закалялась сталь", "В бой идут одни старики" и других, договорился до того, что дерзко предложил отменить празднование святого торжества – Дня Победы 9 Мая. Согласно западной методичке, артист объявил праздник разгрома фашистов "днем скорби".

Пашутин резко высказался по поводу потерявшего берега коллеги.

"Каждая мразь у нас хочет День Победы отобрать! Дурак Талашко! Что бы ему на это сказал Леня Быков, у которого он снялся “В бой идут одни старики”?!  Быдло необразованное этот Талашко!" – эмоционально заявил Пашутин.

К слову, ранее Светлана Немоляева была шокирована словами Талашко о России.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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