Украинец никак не может успокоиться

События, развернувшиеся на международной арене, для многих поделили жизнь на до и после. Серьезные перемены произошли в судьбах артистов. Некоторые встали на сторону киевского режима и превратились в настоящих русофобов. К сожалению, одним из таких агрессивных ненавистников нашей страны стал известный советский актер Владимир Талашко.



Не менее знаменитый советский артист Александр Пашутин с негодованием наблюдает за тем, что позволяет себе народный артист Украины. Талашко, блистательно сыгравший в таких легендарных кинолентах, как "Как закалялась сталь", "В бой идут одни старики" и других, договорился до того, что дерзко предложил отменить празднование святого торжества – Дня Победы 9 Мая. Согласно западной методичке, артист объявил праздник разгрома фашистов "днем скорби".

Пашутин резко высказался по поводу потерявшего берега коллеги.



"Каждая мразь у нас хочет День Победы отобрать! Дурак Талашко! Что бы ему на это сказал Леня Быков, у которого он снялся “В бой идут одни старики”?! Быдло необразованное этот Талашко!" – эмоционально заявил Пашутин.

К слову, ранее Светлана Немоляева была шокирована словами Талашко о России.

