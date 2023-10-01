Немоляеву раздавили словами о Костомарове и ЧВК "Вагнер": "Волосы встали дыбом"

Артистка в ужасе от некоторых заявлений публичных персон

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАРИЕЙ ПЕТРОВНОЙ МАКСАКОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАРИИ ПЕТРОВНЫ МАКСАКОВОЙ.



Светлана Немоляева не скрывает, что придерживается патриотичных взглядов. Между тем она считает, что всегда должно оставаться место милосердию в сердцах людей. Хотя этого она давно не наблюдает у некоторых российских звезд, сбежавших из страны на фоне происходящего.

Ее возмущает, что удравшие комики умудряются радоваться ударам украинцев по России, в ходе чего умирают мирные граждане. Подобное поведение она называет "настоящей бесовщиной". Актриса считает, что после такого эти люди не смогут отмыться от своих грехов никогда.

Однако больше всего его раздавили недавние слова Марии Максаковой* о Романе Костомарове и ЧВК "Вагнер". Некоторое время назад певица порадовалась горю фигуриста из-за того, что он поддерживает президента РФ и российскую спецоперацию. Она заявила, что теперь он будет вместе с ветеранами вагнеровцами стоять в одной очереди за культями.

"У меня волосы встали дыбом. Что она не пожалела, а наоборот, порадовалась его горю", – призналась Немоляева.

По ее словам, о Максаковой уже можно судить только потому, что она бросила детей и те теперь с ней не общаются. Артистка полагает, что это может говорить об отсутствии у знаменитости некоторых человеческих чувств.

Ранее Светлана Немоляева отреагировала на слова Талашко и Роговцевой о России.

*признана иноагентом по решению Минюста