Уехала и оборвала все связи: куда пропала сбежавшая из России Агалакова

Как живет женщина после отъезда и увольнения

Больше 20 лет известная журналистка Жанна Агалакова работала на российском телевидении. Однако весной 2022-го в ее жизни случился серьезный поворот. Ведущая не только приняла решение уволиться с Первого канала, но и покинула страну. С тех пор в России об Агалаковой практически ничего не слышно.

После резкого исчезновения журналистки с экранов многие начали задаваться вопросами, куда она пропала. Информация о том, как живет Жанна Агалакова теперь, почти не всплывала за последние месяцы. Впрочем, кое-что о ее жизни все же известно.

Как известно, ведущая не только сбежала из России, но и оборвала все связи со страной. Журналистка сделала заявление, в котором призвала зрителей не смотреть телевизор. С тех пор ее точное местоположение остается тайной для публики. Предполагается, что Агалакова может жить во Франции, где много лет назад обосновалась вместе с семьей.

На вопросы о нынешнем роде своей деятельности ведущая тоже не отвечает. Журналистка лишь рассказывала, что она ее муж, итальянский физик Джорджо Савон, временно не работают. Однако, как давала понять Агалакова, долго сидеть без дела она не планирует.

"Мы с ним оба безработные теперь. И так долго продолжаться не может", – говорила Жанна Агалакова.



На сегодняшний день ниточек, которые связывали бы Агалакову с родиной, практически не осталось. Помимо прекращения карьеры, она отказалась от российских государственных наград. Журналистка сообщала, что отправила их президенту лично. Впрочем, вычеркивать Россию из своей жизни навсегда ведущей бы не хотелось. Ранее она говорила, что не теряет надежды однажды вернуться.