Облившая грязью Россию Дапкунайте поплатилась за бегство в суде

Стало известно, какое решение приняли по уехавшей из страны актрисе

Долгие годы Ингеборга Дапкунайте была одной из самых известных и востребованных актрис в России. Но 2022 году знаменитость примкнула к числу коллег, которые отвернулись от нашей страны и покинули ее со скандалом. Более того, после отъезда за границу звезда начала поливать РФ грязью. Из-за этого число ее поклонников и почитателей значительно поубавилось.

Кажется, что с каждым днем Дапкунайте все больше отдаляется от страны, в которой построила карьеру и прославилась. Знаменитость не только внезапно оборвала связи с Россией, но и продала недвижимость. Однако избавление актрисы от "груза" в виде собственности обернулось скандалом.

Не так давно стало известно, что новый владелец жилплощади, Рубен Худавердян, подал на звезду в суд. Оказалось, она настолько стремительно покинула страну, что не успела завершить все необходимые процедуры с документами. В итоге у мужчины возникли проблемы с пропиской. Ему ничего не осталось, кроме как обратиться в суд, чтобы бывшую владелицу выписали.

Теперь стало известно, что Дапкунайте поплатилась за свое бегство в суде. Иск в отношении артистки удовлетворили, и в результате ее вместе с сыном сняли с регистрационного учета. При этом на заседании знаменитость, разумеется, не присутствовала. Как известно, сейчас она живет в Брюсселе и не планирует возвращаться.

Ранее "Утро.ру" писало о том, пустят ли Дапкунайте в Россию.