Уехавший Невзоров* продает роскошный пентхаус в РФ: цена шокирует

Журналист решил тайно избавиться от недвижимости

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛЕКСАНДРОМ ГЛЕБОВИЧЕМ НЕВЗОРОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛЕКСАНДРА ГЛЕБОВИЧА НЕВЗОРОВА



Весной 2022 года скандальный журналист Александр Невзоров* покинул Россию. Вскоре его включили в список иноагентов и объявили в международный розыск. Впрочем, это его, судя по всему, ничуть не пугает и не смущает. Телеведущий обосновался за границей, где наслаждается свободой и продолжает хаять родную страну и бывших соотечественников.

Судя по всему, возвращаться в Россию Невзоров* не намерен ни под каким предлогом. Ранее "Утро.ру" писали о том, что журналист вместе со своей женой получили гражданство Украины. А сегодня он активно прощается со своей прошлой жизнью и избавляется от всего, что его обременяет. В том числе от недвижимости на территории РФ.

Как стало известно журналистам, телеведущий решил тайно продать роскошный пентхаус в Санкт-Петербурге. Цена шикарной недвижимости по-настоящему шокирует. Отмечается, что за двухэтажные апартаменты Невзоров* просит 45 с лишним миллионов рублей.

Убранство дорогостоящего жилища впечатляет не меньше, чем его стоимость. Источник отмечает, что в пентхаусе можно найти лестницы из гранита, ограждения из мрамора, камин и другие атрибуты роскоши. Площадь недвижимости, как пишут СМИ, составляет 177 квадратных метров. Уточняется, что Невзоров* не проживал в апартаментах, а лишь использовал как студию для съемок.

*признан иностранным агентом согласно решению Минюста РФ