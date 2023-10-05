Уехавший Невзоров* продает роскошный пентхаус в РФ: цена шокирует

Уехавший Невзоров* продает роскошный пентхаус в РФ: цена шокирует
Александр Невзоров*. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Журналист решил тайно избавиться от недвижимости

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛЕКСАНДРОМ ГЛЕБОВИЧЕМ НЕВЗОРОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛЕКСАНДРА ГЛЕБОВИЧА НЕВЗОРОВА 

Весной 2022 года скандальный журналист Александр Невзоров* покинул Россию. Вскоре его включили в список иноагентов и объявили в международный розыск. Впрочем, это его, судя по всему, ничуть не пугает и не смущает. Телеведущий обосновался за границей, где наслаждается свободой и продолжает хаять родную страну и бывших соотечественников.

Судя по всему, возвращаться в Россию Невзоров* не намерен ни под каким предлогом. Ранее "Утро.ру" писали о том, что журналист вместе со своей женой получили гражданство Украины. А сегодня он активно прощается со своей прошлой жизнью и избавляется от всего, что его обременяет. В том числе от недвижимости на территории РФ.

Как стало известно журналистам, телеведущий решил тайно продать роскошный пентхаус в Санкт-Петербурге. Цена шикарной недвижимости по-настоящему шокирует. Отмечается, что за двухэтажные апартаменты Невзоров* просит 45 с лишним миллионов рублей.

Убранство дорогостоящего жилища впечатляет не меньше, чем его стоимость. Источник отмечает, что в пентхаусе можно найти лестницы из гранита, ограждения из мрамора, камин и другие атрибуты роскоши. Площадь недвижимости, как пишут СМИ, составляет 177 квадратных метров. Уточняется, что Невзоров* не проживал в апартаментах, а лишь использовал как студию для съемок.

*признан иностранным агентом согласно решению Минюста РФ

Источник: Mash
По теме

Наступление на Харьков и Киев: озвучены дальнейшие действия ВС РФ

Стороны готовятся к предстоящей зиме

Россия отомстила Армении за выпады в свой адрес

Удар нанесли по чувствительному сектору

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей