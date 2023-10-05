Уехавший Невзоров* продает роскошный пентхаус в РФ: цена шокирует

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛЕКСАНДРОМ ГЛЕБОВИЧЕМ НЕВЗОРОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛЕКСАНДРА ГЛЕБОВИЧА НЕВЗОРОВА
Весной 2022 года скандальный журналист Александр Невзоров* покинул Россию. Вскоре его включили в список иноагентов и объявили в международный розыск. Впрочем, это его, судя по всему, ничуть не пугает и не смущает. Телеведущий обосновался за границей, где наслаждается свободой и продолжает хаять родную страну и бывших соотечественников.
Судя по всему, возвращаться в Россию Невзоров* не намерен ни под каким предлогом. Ранее "Утро.ру" писали о том, что журналист вместе со своей женой получили гражданство Украины. А сегодня он активно прощается со своей прошлой жизнью и избавляется от всего, что его обременяет. В том числе от недвижимости на территории РФ.
Как стало известно журналистам, телеведущий решил тайно продать роскошный пентхаус в Санкт-Петербурге. Цена шикарной недвижимости по-настоящему шокирует. Отмечается, что за двухэтажные апартаменты Невзоров* просит 45 с лишним миллионов рублей.
Убранство дорогостоящего жилища впечатляет не меньше, чем его стоимость. Источник отмечает, что в пентхаусе можно найти лестницы из гранита, ограждения из мрамора, камин и другие атрибуты роскоши. Площадь недвижимости, как пишут СМИ, составляет 177 квадратных метров. Уточняется, что Невзоров* не проживал в апартаментах, а лишь использовал как студию для съемок.
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