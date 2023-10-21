Что не поделили русофобка Троянова и жена Чубайса

Между женщинами пробежала черная кошка

Некогда любимая российскими зрителями актриса Яна Троянова в последнее время мелькает в прессе исключительно за счет своих скандальных высказываний. Артистка давно сбежала за границу, откуда продолжает поливать грязью родную страну. Любопытно, что с другой беглянкой – известным режиссером Авдотьей Смирновой Трояновой не удалось найти общий язык.



Жена Анатолия Чубайса не вызывает у артистки никаких положительных эмоций. Оказалось, что две звезды рассорились после совместной работы над кинолентой "Кококо". Троянова посчитала, что лучше понимает, каким должен быть фильм, и приставала к Смирновой со своими критическими комментариями.



Такой подход к работе привел к тому, что артистка и режиссер разругались. Яна считает, что кинолента вышла не очень качественной и стыдится своей работы там. В интервью прибалтийским журналистам актриса подчеркнула, что после этой киноленты перестала общаться со Смирновой. Максимум, они могут поздороваться при встрече, но ни о каких близких отношениях речь не идет.

"Поддерживаем ли мы общение? Я могу поздороваться, мы не дружим. Не общаемся давно, очень давно, сразу после „Кококо“. Тогда у нас были разногласия", – сообщили актриса.

К слову, ранее стало известно, что русофобку Троянову потребовали наказать из-за одной фразы про россиян.

