Светлана Пермякова хочет пожить за чужой счет

Актриса призналась, что не отказалась бы пожить с олигархом, даже некрасивым, и на его деньги

Звезда сериала "Интерны" устала от самостоятельности и мечтает пожить хотя бы некоторое время в золотой клетке, чтобы не приходилось думать о финансовых проблемах. Внешность потенциального спонсора Светлане совершенно не важна.

Уставшая от самостоятельной жизни актриса всерьез думает о том, как пожила бы недельку, ничего не делая и не заботясь о наличии средств на все надобности и желания.

Но, увы, свободные олигархи если и есть, то ходят другими дорогами и поэтому ей приходится много работать самой, чтобы обеспечивать себя и свою 11-летнюю дочь Варвару, с отцом которой Пермякова не была расписана, а просто жила несколько лет. С момента расставания Светлана с дочерью живут одни.

Замужем актриса была крайне недолго – всего месяц. В сентябре 2008 года они с Евгением Бодровым, с арт-директором московского клуба, поженились, но тут же разошлись.

Пермякова признается, что уважает традиционные ценности, при которых глава семьи мужчина, а женщина – просто красивая. Но при этом придерживается поговорки про голову и шею, так что дочку учит быть мудрее.

Современным мужчинам, признается актриса, трудно с сильными или вынужденными таковыми стать женщинами, потому что многие из этих мужчин стали слабыми сами. А если мужчина сильный, то такая же женщина рядом не всегда ему нужна. Так что олигарх остается несбыточной мечтой – хотя кто знает?

Напомним, когда-то Светлана Пермякова потеряла двоих детей и до сих пор переживает это.

