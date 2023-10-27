Обтянутые тугим платьем формы Ходченковой поразили мужчин: "Роскошная статуэтка"

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Известная российская актриса Светлана Ходченкова является настоящей фанаткой правильного образа жизни и спортивных занятий. Красотка готова тратить огромное количество времени на то, чтобы поддерживать свою фигуру в идеальном виде. Артистка регулярно делится с поклонниками своими достижениями.
Новая яркая фотография знаменитости порадовала и в тоже время удивила многочисленную армию фанатов. Светлана надела роскошное светлое платье, ткань которого обтянула ее прокаченное тело. Красотка повернулась спиной и показала фанатам, как выглядит сзади.
Необычный крой платья добавил фотографии шарм. Дизайн наряда предполагает внушительный разрез на спине, который выглядит особенно удачно на стройных формах звезды. Впрочем, в комментариях нашлись и критические замечания. Некоторым людям кажется, что Светлана Ходченкова перебарщивает с диетами и спортивными занятиями.
"Света, вам бы все-таки побольше кушать", "Сплошной мосол вместо попы, ну и фото", "Супермодель наша", "Роскошная статуэтка", – разошлись во мнениях интернет-пользователи.
К слову, ранее стало известно, почему Светлане Ходченковой пришлось спешно покидать Россию.
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