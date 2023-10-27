Обтянутые тугим платьем формы Ходченковой поразили мужчин: "Роскошная статуэтка"

Красотка бдительно следит за своей фигурой

Известная российская актриса Светлана Ходченкова является настоящей фанаткой правильного образа жизни и спортивных занятий. Красотка готова тратить огромное количество времени на то, чтобы поддерживать свою фигуру в идеальном виде. Артистка регулярно делится с поклонниками своими достижениями.



Новая яркая фотография знаменитости порадовала и в тоже время удивила многочисленную армию фанатов. Светлана надела роскошное светлое платье, ткань которого обтянула ее прокаченное тело. Красотка повернулась спиной и показала фанатам, как выглядит сзади.



Необычный крой платья добавил фотографии шарм. Дизайн наряда предполагает внушительный разрез на спине, который выглядит особенно удачно на стройных формах звезды. Впрочем, в комментариях нашлись и критические замечания. Некоторым людям кажется, что Светлана Ходченкова перебарщивает с диетами и спортивными занятиями.





"Света, вам бы все-таки побольше кушать", "Сплошной мосол вместо попы, ну и фото", "Супермодель наша", "Роскошная статуэтка", – разошлись во мнениях интернет-пользователи.

К слову, ранее стало известно, почему Светлане Ходченковой пришлось спешно покидать Россию.

