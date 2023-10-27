Дошло до Бастрыкина: охаявший россиян Епифанцев угодил в новый скандал

Дошло до Бастрыкина: охаявший россиян Епифанцев угодил в новый скандал
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Следствие ведет проверку

Актер Владимир Епифанцев известен своим любвеобильным нравом. По его словам, самое большое удовольствие он получает об общения с дамами, поэтому и крепкие отношения строить не умеет. Впрочем, знаменитость был женат дважды, согласно официальной информации. В одном из браков у него родилось двое сыновей, в которых артист души не чает.

Однако не все в семье проходит гладко. Оказалось, что один из детей Епифанцева угодил в крупный скандал из-за драки в школе. Он решил заступиться за девочку, которая долгое время подвергалась нападкам со стороны одноклассника – сына председателя Российско-Израильского делового совета. Более того, отец сам подначивал парня совершать не самые благовидные поступки.

В итоге Епифанцев-младший вместе с компанией дали отпор обидчику. После этого отец задиры решил всех наказать, написав заявление на сына артиста и его сторонников. Остальные родители ответили встречным иском и даже подключили к делу главного раввина России. Владимир Епифанцев уже ходил на допрос вместе с ребенком.

Знаменитость сам позже высказался о ситуации. Его крайне возмущает, что подобное могло произойти. На кадрах, опубликованных в Сети, было видно, что отец обидчика стоял рядом и руководил потасовкой – такого популярный артист не ожидал.

"Это гаденько. Мальчику этих родителей сочувствую. Просто сын, делает, как ему велят родители", – признался Епифанцев.

Сейчас дело дошло главы СК Александра Бастрыкина. Известно, что зачинщик разбирательств перешел в московскую школу в начале учебного года – из прошлой его выгнали за непримерное поведение.

Ранее Владимир Епифанцев охаял россиян, намекнув, что все недовольные его политическими взглядами являются не самыми умными людьми.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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