Стало известно о смерти схваченной ХАМАС немецкой певицы

Стало известно о смерти схваченной ХАМАС немецкой певицы
Шани Лук. Фото: Christoph Soeder/www.globallookpress.com
МИД Израиля сделал заявление

Немецкая исполнительница Шани Лук была схвачена в плен боевиками ХАМАС еще в начале октября в Израиле. Кадры с 22-летней певицей облетели мир. Та смогла выжить, несмотря на полученные травмы.

Более трех недель Шани находилась в больнице – а 30 октября появилась информация, что ее уже нет в живых. Мать певицы, Рикарда Лук сообщила журналистам, что дочь скончалась.

В тот самый роковой день Шани находилась на музыкальном фестивале вместе с молодым человеком – мероприятие проходило у границы с Газой. В самый разгар фестиваля грянули группы боевиков, открывшие огонь по присутствовавшим. Погибли более 250 человек, ХАМАС взяли с собой множество пленных. Как сложилась судьба молодого человека Шани, до сих пор неизвестно.

22-летняя девушка проживала в Израиле с отцом и часто путешествовала. Мама же проживала в ФРГ. В израильском МИД подтвердили информацию об опознании тела певицы, которое удалось найти. Шани была похищена с музыкального фестиваля, в плену, утверждает внешнеполитическое ведомство, ее подвергли пыткам и провезли по Газе.

Позднее информацию о гибели Лук подтвердил президент Израиля Ицхак Герцог, сообщив, что девушка не находилась в медучреждении в плену, вопреки данным СМИ.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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