Проводы прошли эмоционально

Своего рода насмешкой судьбы стал тот факт, что сбежавшие из России от военных действий и мобилизации граждане столкнулись с еще большей опасностью в Израиле. Святая земля находится в состоянии ожесточенного конфликта и не стесняется призывать в армию россиян, получивших местные паспорта. Так, стало известно, что служить в армию Израиля отправился достигший совершеннолетия наследник российской актрисы Анастасии Цветаевой.



Стоит отметить, что обосновавшаяся на Земле Обетованной артистка не является представительницей прошлогодних беглецов. Цветаева давно вышла замуж за еврея и с 2010 года живет в Израиле. Гражданство этой страны, как и любой другой, дает не только права, но и налагает соответствующие обязанности. На днях в армию ушел восемнадцатилетний сын знаменитости.



Артистка подчеркнула, что стойко переживает это волнующее событие. Однако проводы получились очень эмоциональными: Анастасия призналась, что когда писала сообщение об уходе сына в армию в социальных сетях, у нее сильно тряслись руки. К счастью для матери, молодого человека забрали не в боевые войска.

"Кузьма пошел в армию. Без паники, не в боевые войска. Но все равно пишу это, и руки дрожат. Мы только что его проводили. Очень горжусь моим сыном! Впереди у него курс молодого бойца", – написала звезда.

Тем временем, в секторе Газа разворачивается гуманитарная катастрофа. Как сообщает "МИР 24", на севере города закрылись все пекарни, а голодная толпа вынесла последнюю муку.



К слову, ранее стало известно, у кого из российских артистов есть паспорта Израиля.

