Популярного певца оскорбило сравнение с Шатуновым

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Юрий Николаенко, звезда сериала "Улица" на ТНТ, композитор и певец, известен поклонникам под кодовым именем NЮ. Любовь поклонников он получил прежде всего благодаря треку "Никто", который вышел осенью 2021 года.
Немудрено, что некогда его сравнили с покойным поп-кумиром Юрием Шатуновым: обоих певцов объединяет огромная аудитория молодых поклонниц и обилие лирических текстов в репертуаре. Но подобным сравнением возмутились фанаты "Ласкового мая". Посыпались возмущенные комментарии, что это неправда, что NЮ не имеет права выдавать себя за Шатунова и петь его песни. Дошло до того, что кто-то из воинствующих почитателей собрался писать петицию и всячески сражаться с несправедливым сравнением новой звезды с ушедшим кумиром.
Недавно на концерте сам Николаенко коротко прокомментировал ситуацию, пообещав, что исполнять песни "Ласкового мая" он не станет.
"В этот раз сделаем исключение и будем петь свои песни, а не Юры Шатунова. Надеюсь, вы на них и пришли", – заключил певец.
Творчество 32-летнего Юрия Николаенко рассчитано в основном на дам с каким-никаким жизненным опытом, которым приятно страдать под звуки "умной лирики" – так характеризует свои композиции певец.
Ранее мы писали, что недавно состоялся концерт памяти Юрия Шатунова, накануне которого его жене приснился вещий сон.
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