"Россияне бестактны и невоспитанны: Саша призналась в любви к новой Родине

Певица считает американцев куда более уважительными к чужим личным границам

Александра Зверева, много лет живущая в США и вышедшая замуж за американского бизнесмена, за это время неплохо изучила американцев. На своей странице в соцсетах она эмоционально сравнила новых сограждан с россиянами и выводы оказались не в пользу последних.

Зверева призналась, что американцы более уважительны к выбору других людей, в отличие от русских, которые не стесняются открыто обсуждать образ жизни или поступки окружающих. По словам певицы, бывшие соотечественники куда более бестактны, когда дело касается чего угодно: развода, детей, грудного вскармливания, пластики и чего угодно.

Исполнительница хита "Солнышко в руках" порой публикует довольно откровенные посты, которые вызывают волну хайпа и советов. Такое поведение свойственно больше русским, они намного менее корректны, чем жители Штатов. И отношение к соотечественникам у Зверевой куда менее лестное, потому что именно от них она получает самые большие волны негатива, критики и непрошеных советов по воспитанию детей, здоровью и любой другой личной теме.

"Это все, что вы должны знать о нашей культуре…" – заключила она.

Ранее мы писали, что аналогичная проблема и у звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой, которую раздражают вопросы о ее бездетности.

