Продержали 12 часов на границе: Сафронов рассказал о своем задержании у Польши

Продержали 12 часов на границе: Сафронов рассказал о своем задержании у Польши
Никас Софронов. Фото: кадр из youtube
Художник попал в центр скандала и крупного обыска

Однажды во время длительного путешествия по железной дороге Никас Сафронов чуть не пострадал. В купейный вагон, где с комфортом ехал живописец, строя планы на поездку, внезапно без предупреждения ворвалась толпа крепких мужчин в форме, которые остановили движение и принялись устраивать повальный обыск во всем поезде.

Художник вспомнил этот случай из далекого прошлого, до сих пор не дающий ему покоя. Он рассказал, что тогда на двенадцать часов остановили поезд и людей держали в вагонах. Чуть ли не рентгеном просвечивали вагоны, проверяли все купе, даже болты в стенах туалетов и те откручивали.

Живописец припоминает, что дело было на самой границе с Польшей. Похоже, такой ажиотаж со стороны милиции был вызван анонимным сигналом в милицию о том, что некие неизвестные мошенники планируют вывезти за границу антиквариат: Попова, Малевича и других авангардистов начала двадцатого века.

Разумеется, советские правоохранительные органы никак не могли допустить вывоза за пределы Советского союза ценных произведений искусства, поэтому тщательно искали, где их могли спрятать в поезде. Пассажиры того поезда надолго запомнили происшествие.

Ранее мы писали, каким способом можно освежить волосы, если в поезде нет возможности их вымыть.

Источник: Портал "Blitz" ✓ Надежный источник
По теме

Кому запрещено есть покупные пельмени: опасно для здоровья

Лучше домашних пока ничего не придумали

"Копаешь сам себе": Путин прямо обратился к Грефу

Глава государства решил подшутить над банковским деятелем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей