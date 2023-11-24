Продержали 12 часов на границе: Сафронов рассказал о своем задержании у Польши

Художник попал в центр скандала и крупного обыска

Однажды во время длительного путешествия по железной дороге Никас Сафронов чуть не пострадал. В купейный вагон, где с комфортом ехал живописец, строя планы на поездку, внезапно без предупреждения ворвалась толпа крепких мужчин в форме, которые остановили движение и принялись устраивать повальный обыск во всем поезде.

Художник вспомнил этот случай из далекого прошлого, до сих пор не дающий ему покоя. Он рассказал, что тогда на двенадцать часов остановили поезд и людей держали в вагонах. Чуть ли не рентгеном просвечивали вагоны, проверяли все купе, даже болты в стенах туалетов и те откручивали.

Живописец припоминает, что дело было на самой границе с Польшей. Похоже, такой ажиотаж со стороны милиции был вызван анонимным сигналом в милицию о том, что некие неизвестные мошенники планируют вывезти за границу антиквариат: Попова, Малевича и других авангардистов начала двадцатого века.

Разумеется, советские правоохранительные органы никак не могли допустить вывоза за пределы Советского союза ценных произведений искусства, поэтому тщательно искали, где их могли спрятать в поезде. Пассажиры того поезда надолго запомнили происшествие.

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