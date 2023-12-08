Дмитрий Борисов сделал громкое заявление по поводу исчезновения с Первого канала

Дмитрий Борисов сделал громкое заявление по поводу исчезновения с Первого канала
Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press globallookpress.com
Передачи, над которой в последнее время работал ведущий, в ближайшее время не будет

Дмитрий Борисов начал работать на Первом канале семь лет назад и со временем завоевал любовь российских телезрителей. Его звездным часом стало назначение ведущим в одну из самых любимых россиянами программ "Пусть говорят". Но фортуна недолго была на стороне Дмитрия.

Немало зрителей считали, что приход Борисова на место Андрея Малахова оживило программу и сделал ее ярче. Поклонники передачи были уверены, что, как и предшественник, Борисов станет символом популярного шоу.

Но после февраля 2022 года из эфира Первого канала надолго пропали развлекательные программы. Показывали, с редкими исключениями, социальные и политические программы. Со временем развлекательные шоу "Голос", "Давай поженимся" и другие решили вернуть в эфир, а "Пусть говорят" приговорили к закрытию.

Борисову предложили место в передаче "Эксклюзив", принципиально новом проекте. Ведущему снова пришлось много работать, чтобы вернуть доверие и симпатии телезрителей. Но и в этот раз удача долго не оставалась рядом с ним. Дмитрия снова убрали с канала. В субботу, 9 декабря, очередной выпуск "Эксклюзива" не покажут.

В своем телеграм-канале Дмитрий Борисов предупредил об этом зрителей, а заодно написал, что можно посмотреть интервью Юрия Соломина, в последнее время не балующего журналистов общением. Кроме того, ведущий успокоил подписчиков.

"А свежий выпуск – уже на следующей неделе, – написал он в своем канале.

Ранее мы писали, что Владимир Познер вернулся в Россию по важной причине.

Источник: Телеграм-канал "DDB Online: Дмитрий Борисов" ✓ Надежный источник
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