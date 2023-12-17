Покоривший Голливуд российский актер пожаловался на жизнь в США

Проживание в стране сложно назвать комфортным

Для многих звезд отечественного шоу-бизнеса заветной мечтой является покорение зарубежного кинематографа. Популярному российскому артисту Юрию Колокольникову удалось блеснуть своими талантами и засветиться в Голливуде. Он снимался в киноленте "Довод" Кристофера Нолана, а также сыграл в фильме "Призрачная шестерка" Майкла Бэя. Впрочем, жизнь в США не кажется артисту сахарной.



Артист продолжает сниматься за границей, так что часто ему приходится жить в Соединенных Штатах Америки. Больше всего дискомфорт у Колокольникова вызывают цены на проживание. Артист вынужден выкладывать кругленькие суммы на аренду жилья в Калифорнии. Как известно, съем жилых метров в этом штате стоит очень дорого.



Несмотря на то, что Юрий много времени проводит в Лос-Анджелесе и наведывается туда уже несколько десятилетий, обзавестись собственным американским жильем ему не удалось. Все дело опять же в сильно завышенных ценах.

"Это дорого, конечно, и я пытаюсь снимать ненадолго – только на то время, когда прилетаю", – признался Колокольников.

Артист добавил, что несмотря на успех в карьере, хорошие гонорары и востребованность, отношение к финансам у него не изменилось. Сорить деньгами Колокольников не привык.



К слову, недавно сбежавший российский комик пожаловался на жизнь в Германии.

