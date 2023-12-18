Подержавшего Россию Киркорова отказались обслуживать в ОАЭ

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Король российской эстрады Филипп Киркоров, известный своей любовью к стильным брендовым вещам, не может больше покупать фирменные вещи Balenciaga – он оказался в черном списке марки.
Киркорову позвонили менеджеры бренда и посетовали, что вынуждены отказать в обслуживании. Причиной оказалось то, что певец не уехал из России и поддерживает президента Владимира Путина. Поп-король, в свою очередь, считает претензии Balenciaga неоправданными.
Юрист поп-короля уже обратился в суд в адрес Balenciaga. Сам же Киркоров считает себя серьезным клиентом, увлекающимся модой и посещающим все показы. По словам звезды, его всегда волнует то, в чем он появляется на людях. А в последние годы так вышло, что его гардероб пополнился именно вещами от Balenciaga. И теперь из-за того, что он остался в России, ему больше не продают вещи бренда.
Филипп Киркоров попытался приобрести сумку в бутике бренда в
ОАЭ. Но на кассе не получилось оформить покупку, потому что возле
фамилии звезды оказалась специальная пометка. Работники бутика отказались обслуживать артиста и предложили ему приобрести вещь через кого-то из друзей. Но
несмотря на то, что рядом с ним были люди, которые могли помочь с
покупкой, артист отказался от такого предложения.
"Проживу без вашей сумочки", – отметил певец.
Ранее мы писали, что Филипп Киркоров жестко ответил хейтерам, распускающим про него сплетни.
Знаменитости стараются сохранить работу
В 1985—2003 годах Сосо Павлиашвили был женат на Нино Учанейшвили. От этого брака у него есть сын Леван. Об отношениях певец рассказал корреспонденту "Утро.ру"