Подержавшего Россию Киркорова отказались обслуживать в ОАЭ

Подержавшего Россию Киркорова отказались обслуживать в ОАЭ
Филипп Киркоров. фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Поп-королю больше не продают вещи в бутиках известного бренда

Король российской эстрады Филипп Киркоров, известный своей любовью к стильным брендовым вещам, не может больше покупать фирменные вещи Balenciaga – он оказался в черном списке марки.

Киркорову позвонили менеджеры бренда и посетовали, что вынуждены отказать в обслуживании. Причиной оказалось то, что певец не уехал из России и поддерживает президента Владимира Путина. Поп-король, в свою очередь, считает претензии Balenciaga неоправданными.

Юрист поп-короля уже обратился в суд в адрес Balenciaga. Сам же Киркоров считает себя серьезным клиентом, увлекающимся модой и посещающим все показы. По словам звезды, его всегда волнует то, в чем он появляется на людях. А в последние годы так вышло, что его гардероб пополнился именно вещами от Balenciaga. И теперь из-за того, что он остался в России, ему больше не продают вещи бренда.

Филипп Киркоров попытался приобрести сумку в бутике бренда в ОАЭ. Но на кассе не получилось оформить покупку, потому что возле фамилии звезды оказалась специальная пометка. Работники бутика отказались обслуживать артиста и предложили ему приобрести вещь через кого-то из друзей. Но несмотря на то, что рядом с ним были люди, которые могли помочь с покупкой, артист отказался от такого предложения.

"Проживу без вашей сумочки", – отметил певец.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров жестко ответил хейтерам, распускающим про него сплетни.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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