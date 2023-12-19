Премия ФСБ и увольнение из театра: что случилось с Даниилом Страховым

Жизнь одного из самых красивых и ярких актеров российского кино до сих пор волнует зрителей

Даниила Страхова российский зритель знает в основном по сериалам "Бригада" и "Бедная Настя". Как сейчас живет артист, чем занимается и что у него с личной жизнью, рассказываем в этом тексте.

Два года назад актер уволился из Московского драматического театра на Малой Бронной. Теперь он ездит на гастроли со спектаклями "Вокзал на троих" и "Мужской аромат. Оркестр". Продолжает Страхов сниматься и в кино. В этом году вышел сериал "Комплекс бога", ради которого актеру пришлось менять имидж – например, отрастить бороду. Даниил готов сниматься чаще, но отказывается принимать все приглашения подряд только чтобы засветиться на экране.

Личная жизнь одного из самых красивых актеров российского кинематографа на удивление лаконичная. Еще во время учебы в Щукинском училище он встретил свою будущую жену, но встречаться они стали уже после выпуска. Поженились влюбленные в 2000 году и до сих пор вместе. Хотя, разумеется, как любой звезде, Страхову приписывали многочисленные романы, в том числе с Еленой Кориковой, партнершей по сериалу "Бедная Настя".

После выхода сериала, в котором красавец Страхов сыграл главную мужскую роль, он поднялся на ступеньку выше – с тех пор ему предлагают в основном главные роли: сериал "Дети Арбата", военная драма "Грозовые ворота". Кстати, за работу в последнем фильме актеру вручили премию от Минобороны, а за роль молодого Штирлица в сериале "Исаев" он получил премию от ФСБ.

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