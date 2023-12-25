Опозорившийся в России комик взвыл за границей

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Как известно, события зимы прошлого года привели к тому, что некоторые представители российского шоу-бизнеса решили расплеваться с нашей страной и попытать удачу на чужбине. Однако, как показывает практика, беглые артисты вовсе не нужны зарубежной публике.
На горькую судьбу пожаловался отлично зарабатывавший раньше в России комик Гарик Оганесян. Лицедей вспомнил, что его гонорары в нашей стране позволяли жить на широкую ногу. Однако Оганесян решил оседлать антироссийскую повестку. В России он опозорился после того, как устроил аморальное выступление в Берлине. Там комик показал сценку, в которой высмеял трагическую гибель военного корреспондента Владлена Татарского.
Теперь артисту приходится кормиться только за счет публики за рубежом. Оганесян осел в Армении, но там особой популярностью не пользуется. Разумеется, потеря доходов сильно огорчила лицедея.
"Если статистически брать, то просмотры упали. Если брать финансово, то тоже меньше [стал зарабатывать", – пожаловался горе-юморист.
К слову, такая судьба постигла многих. Например, артисту Алексею Панину пришлось искать подработку в ресторане, передает телеканал "360".
Как отмечало "Утро.ру", Панин теперь проводит популярную игру "Мафия".
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