"Не отделяю себя от Украины": чем занимается и где живет звезда "Глухаря" Рожков

Исполнитель роли Дениса Антошина в популярном сериале о буднях милиции продолжает сниматься

Дениса Рожкова российские зрители узнали и полюбили сначала после роли сотрудника ГИБДД, а затем – оперативника в сериале "Глухарь". Как сегодня складывается жизнь актера?

Денис Рожков родился в Москве и окончил курсы под руководством Олега Табакова. Популярность настигла его после сериала о буднях российской полиции и его приквелах "Пятницкий" и "Карпов", а также сотрудников правоохранительных органов в кинокартинах "Чужой район" и "Под прицелом любви". Кроме того, он сыграл главные роли в фильмах "Поцелуй в голову" и "Чужие крылья".

Несколько лет назад Сеть всколыхнула страшная новость о смерти Дениса Рожкова, погибшего от взрыва боевой гранаты. Однако не успели поклонники актера как следует погоревать: выяснилось, что трагедия имела место, но погиб не Рожков, а Сергей Шарошкин, также снимавшийся в сериале "Глухарь". Рожков тогда был возмущен, что СМИ так легко "хоронят" его коллег, и говорил, что за фейки надо наказывать, ведь у кого-то из "умерших" могут оказаться старые родственники, которым станет плохо от таких новостей.

В последние годы Денис Рожков снимается в фильме "Условный мент", где играет бывшего сотрудника полиции Дмитрия Рыжова, отсидевшего в тюрьме и работающего после колонии в местном Жилкомсервисе. Сейчас в Санкт-Петербурге снимается пятый сезон. Кстати, джаз-бэнд Doo-Dee, постоянно мелькающий в сериале (в нем играют "коллеги" Дмитрия Рыжова, существует на самом деле. Денис Рожков со своей командой профессиональных музыкантов играют концерты в Москве и снимаются в кино.

Актера как-то спросили, не опасается ли он выездов за рубеж из-за напряженной политической обстановке. Тот ответил, что ни с кем не собирается воевать.

"Мы все – братья. Я не отделяю себя от Украины, не отделял и не буду отделять", – ответил тогда артист.



Кстати, не все новости о смерти актеров оказываются фейками. Как пишет RT, недавно погиб актер из сериала "Черные кошки" о криминальной ситуации в послевоенном Ростове-на-Дону. Примкнувший к ВСУ Богдан Колесник погиб на фронте.

Ранее мы писали о том, как живет актер Алексей Нилов, сыгравший криминального авторитета Веню Ворона в сериале "Условный мент".

