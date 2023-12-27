Оказавшийся в инвалидной коляске Шуфутинский обратился к фанатам

Оказавшийся в инвалидной коляске Шуфутинский обратился к фанатам
Михаил Шуфутинский. Petrov Sergey/news.ru globallookpress.com
Маэстро шансона после травмы не может долго ходить, но это не повод отказываться от поездок

Некоторое время назад Михаила Шуфутинского стали замечать сидящим в инвалидном кресле. Поклонники забеспокоились, интересуясь, что произошло с кумиром и правда ли, что ходить сам он больше не может.

На одном из последних новогодних мероприятий шансонье объяснил причину своего внезапного восседания в кресле на колесах. Оказалось, что в этом году он получил травму, после чего участились боли в позвоночнике, и артист предпочитает экономить силы, проезжая большие расстояния на коляске.

Проблемой Шуфутинский это не считает, поскольку для него главное – здоровье. В последние годы восстанавливаться после переломов и операций стало сложнее, поэтому певец предпочитает беречь организм и не переутомляться.

Несмотря на трудности с позвоночником, шансонье не намерен отменять запланированные масштабные гастроли. Михаил Шуфутинский не привык подводить поклонников и не хочет лишать их удовольствия послушать любимые хиты. А петь можно и сидя.

Ранее мы рассказывали, что Новый год король шансона планирует встретить с женой, а после отправиться на Мальдивы в гости к друзьям.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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