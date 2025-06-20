Популярного артиста Озана Гювена отправили в тюрьму за домашнее насилие

Актер оказался очень агрессивным человеком

Турецкого актера Озана Гювена, прославившегося ролью Рустема-паши в нашумевшем проекте "Великолепный век", отправили за решетку по делу о домашнем насилии. Как сообщили турецкие СМИ, звезду признали виновным в избиении бывшей избранницы – журналистки Дениз Булутсуз. Разбирательство продолжалось с 2020 года, когда пострадавшая впервые обратилась к стражам порядка.

По словам жертвы насилия, актер напал на нее после разрыва отношений. В качестве доказательств были предъявлены фотографии телесных повреждений и справки из медучреждений. Сам артист вину отрицал и утверждал, что именно девушка начала ссору. Кроме того, он подал встречный иск, обвинив экс-зазнобу в клевете и требуя компенсацию за нанесенный моральный вред.

Тем не менее, суд не нашел оснований для удовлетворения его претензий. Против актера выступили свидетели, а также были обнародованы выводы психологов, подтверждающие эмоциональные страдания потерпевшей.

С учетом всех обстоятельств, Гювен получил два года и три месяца тюрьмы. Прокуратура изначально требовала более строгого наказания – до 13 лет лишения свободы, однако часть пунктов обвинения, в том числе касающиеся удержания и унижения, была судом отклонена. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, недавно главную звезду нашумевшей мелодрамы тоже отправили за решетку.