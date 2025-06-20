После тяжелой болезни умер юный российский актер Адесокан

Всего 14 лет: тяжелая болезнь убила юного российского актера
Фото: www.unsplash.com
Смерть звезды стала огромной трагедией

В российской столице оборвалась жизнь юного актера Габриэля Адесокана, прославившегося после участия в нашумевшей киноленте "Семья года", где он сыграл блогера по имени Булат. Причиной завершения земного пути артиста стал тяжелый недуг, о котором знали лишь самые близкие люди.

О трагедии сообщил режиссер картины Айнур Аскаров. Он уточнил, что парню должно было исполниться 15 лет в июле. Команда киноленты выразила соболезнования родным и всем, кто знал и любил мальчика. В память о нем в Уфе пройдет благотворительный кинопоказ ленты, где снимался Габриэль. Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены его родным.

Пользователи соцсетей с болью отреагировали на новость. Многие писали, что особенно тяжело осознавать, что оборвался жизненный путь ребенка. Люди оставляют слова поддержки и сочувствия родным покойного, вспоминая, каким ярким он был на экране.

Будущая звезда появился на свет летом 2010 года в Москве. Фильм, принесший ему популярность, снимался в разных уголках Башкортостана. Благодаря яркой роли мальчика узнали и полюбили сотни тысяч зрителей.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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