Раскрыт тайный смыл неожиданного визита Путина в штаб ЮВО

Раскрыт тайный смыл неожиданного визита Путина в штаб ЮВО
Фото: kremlin.ru
Скоро это найдет отражение в зоне СВО

В пятницу, 20 октября, стало известно, что накануне президент Владимир Путин приехал с необъявленным визитом в Ростов-на-Дону. Глава страны посетил штаб ЮВО, где встретился с главой Генштаба Герасимовым. 

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", беседа была посвящена теме проведения российской спецоперации на Украине. Главнокомандующему доложили о ситуации лично – не только Герасимов, но и другие представители Минобороны, следует из сообщения.

Визит Путина в Ростов-на-Дону прошел в благоприятной атмосфере. На опубликованных кадрах президент был в хорошем расположении духа и с улыбкой на лице попросил передать привет командирам, указывает "Свободная пресса". Однако зачем именно глава приезжал в штаб не сообщается.

Журналисты отмечают, что это не первый приезд Владимира Путина в главный штаб ведения российской спецоперации. В прошлый раз после него российские войска заметно улучшили свое положение на фронте буквально за сутки.

По их мнению, и в этот раз за кадром деталей было гораздо больше, чем опубликовали официально. 

"Можно предположить, что и после этого визита Путина в штаб на фронтах СВО будет заметное оживление и продвижение",

– указывается в статье.

Ранее американские журналисты обратили внимание за жест китайцев во время визита Владимира Путина в Китай. Это их сильно расстроило.

Источник: Царьград
По теме

Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано

Люди с негодованием наблюдают за ростом "бакса"

Теряет память и не узнает друзей: что стало со звездой "Бриллиантовой руки"

Время не щадит никого

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей