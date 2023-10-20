Раскрыт тайный смыл неожиданного визита Путина в штаб ЮВО

Скоро это найдет отражение в зоне СВО

В пятницу, 20 октября, стало известно, что накануне президент Владимир Путин приехал с необъявленным визитом в Ростов-на-Дону. Глава страны посетил штаб ЮВО, где встретился с главой Генштаба Герасимовым.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", беседа была посвящена теме проведения российской спецоперации на Украине. Главнокомандующему доложили о ситуации лично – не только Герасимов, но и другие представители Минобороны, следует из сообщения.

Визит Путина в Ростов-на-Дону прошел в благоприятной атмосфере. На опубликованных кадрах президент был в хорошем расположении духа и с улыбкой на лице попросил передать привет командирам, указывает "Свободная пресса". Однако зачем именно глава приезжал в штаб не сообщается.

Журналисты отмечают, что это не первый приезд Владимира Путина в главный штаб ведения российской спецоперации. В прошлый раз после него российские войска заметно улучшили свое положение на фронте буквально за сутки.

По их мнению, и в этот раз за кадром деталей было гораздо больше, чем опубликовали официально.

"Можно предположить, что и после этого визита Путина в штаб на фронтах СВО будет заметное оживление и продвижение",

– указывается в статье.

Ранее американские журналисты обратили внимание за жест китайцев во время визита Владимира Путина в Китай. Это их сильно расстроило.