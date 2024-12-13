Враг готовит новые диверсии

Сегодня, 13 декабря, тревожная информация появилась в прессе. Стало известно о проникновении дрона-разведчика на территорию Ленинградской области. К счастью, вражескую машину быстро засекли системы ПВО. Об инциденте со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что засланец разнюхивал обстановку вблизи распределительного перевалочного комплекса "ЛУКОЙЛ-II" в Высоцке. Этот объект используется для отгрузки нефтепродуктов, что делает его стратегически важным. Наши защитные системы успешно уничтожили крылатого разведчика.

Инцидент произошел накануне около 23:00. По данным источников, дрон предположительно занимался съемкой комплекса, возможно, с целью сбора разведывательной информации. Обломки устройства упали в акваторию Финского залива, благодаря чему удалось избежать жертв и разрушений.

Этот случай вызвал повышенное внимание, так как предполагается, что враг может готовить новые диверсии. Как известно, подобного рода атаки обычно направлены на стратегические объекты, что требует усиления мер безопасности.

В настоящий момент ведется расследование инцидента. Силовые структуры региона находятся в повышенной готовности для предотвращения подобных происшествий в будущем. Ситуация остается под контролем, и гражданам гарантируют безопасность.

Напомним, ранее стало известно об ударе армии России по секретному аэродрому в Киеве.