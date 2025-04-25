В Киеве назвали три красные линии в мирных переговорах

Условия украинцев противоречат договоренностям, которые предлагают в США

В украинском МИД на фоне продолжающихся попыток договориться о мирном урегулировании обозначили три красные линии, которые Киев никогда не пересечет при заключении договора об окончании конфликта с Москвой. Их озвучил спикер ведомства Георгий Тихий во время брифинга.

По словам чиновника, в первую очередь Украина не будет признавать ни одну из своих территорий российской. Во-вторых, они не намерены соглашаться на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных способностей или военной помощи от партнеров. И последнее – Киев требует, чтобы в договоре не указывалось вето на членство страны в НАТО или ЕС.

Тихий заявил, что, несмотря на общественные заявления американских чиновников, никаких признаков отказа их от процесса урегулирования нет.

"Официальных дипломатических сигналов по выходу США из мирных переговоров Украина не получала и призывает учитывать официальную позицию властей, а не "инсайды" в медиа", – заявил дипломат.

При этом заявление украинского МИД противоречит опубликованному ранее плану мирного договора, который предлагают США. Трамп намерен добиться признания Крыма российским, а также включить в документ пункт об отказе от вступления Украины в НАТО. Также в Вашингтоне предлагают отдать часть территорий Харьковской области обратно украинцам.