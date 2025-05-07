Жителей южной части Неи под Костромой эвакуируют из-за атаки ВСУ

Началась эвакуация жителей из российского города после атаки ВСУ
Картинка: сгенерировано ИИ
Противник продолжает жестокие провокации

В Костромской области было принято решение о временной эвакуации жителей южной части города Нея после атаки боевого дрона армии Незалежной. Тревожная информация появилась в официальном заявлении на сайте региональной администрации.

По данным властей, инцидент произошел утром – в небе над городом была уничтожена "боевая птичка", запущенная украинскими боевиками. В регионе по-прежнему действует режим повышенной опасности. В связи с этим оперштаб постановил перевезти людей, проживающих в южной части города, в более безопасное место.

Для размещения россиян определено здание местного автотранспортного колледжа. Тем, у кого имеется личный автомобиль, порекомендовали самостоятельно выехать за пределы опасной зоны, желательно – к родственникам или знакомым в северной части Неи. Для остальных организуют централизованные пункты сбора, откуда будет осуществляться вывоз эвакуируемых.

К слову, ранее был озвучен новый сценарий Киева по срыву Дня Победы. Незалежные боевики наверняка пойдут на провокации в праздничный день.

Источник: Сайт администрации Костромской области ✓ Надежный источник
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