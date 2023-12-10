Названы ранние признаки диабета

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Сахарный диабет является серьезным недугом, который отражается на всей жизни человека. Врачи советуют внимательно относиться к своему здоровью и рациону, чтобы не спровоцировать его у себя. Однако это удается не всегда. Врач-эндокринолог Ирина Петрова рассказала, какие существуют ранние признаки диабета.
По словам специалиста, диагностировать болезнь на ранних стадиях нелегко, поскольку симптомы могут быть недостаточно внятными. Заподозрить его у себя можно, если часто покалывает в конечностях, постоянно хочется пить и ухудшается зрение.
"Этот тяжелый недуг долгое время не дает о себе знать", – отметила медик.
Также следует быть особенно внимательными, если часто ходите в туалет, испытываете сильный голод, слабость и постоянную тягу к сладостям. Еще на диабет указывают долгое заживление ран, зуд и сухость кожи.
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