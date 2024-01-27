Мозг может пострадать от этих трех напитков: эксперты предостерегают

Мозг может пострадать от этих трех напитков: эксперты предостерегают
Фото: freepik.com
На здоровье самого важного в организме органа могут негативно повлиять не только стресс или недосып

На здоровье мозга отрицательно влияет много факторов: недосып, постоянные стрессы, неправильное питание. Среди продуктов, которые мы употребляем, тоже можно насчитать немало "вредителей". В последнем можно выделить ряд напитков, которые тоже мешают мозгу оставаться здоровым.

Конечно, самый безусловный и однозначный вредитель для мозга – спиртное. Даже слабоалкогольные напитки уменьшают объем этого органа, и чем больше пьет человек, тем хуже работает мозг, утрачивая способность запоминать и обрабатывать информацию. Не говоря уже о других последствиях "веселого" времяпрепровождения с бутылкой в руках.

Далеко не безвредны и безобидные на первый взгляд газировки, магазинные соки, смузи и другие безалкогольные и сладкие напитки. Эксперты-диетологи сообщают, что во многих из них весьма высоко содержание фруктозы, которая негативно влияет на некоторые части мозга.

Не полезны главному органу и диетические газированные напитки. Немало людей заблуждается, считая их здоровой альтернативой обычной газировке. Наличие искусственных подсластителей в коле, лимонаде или фанте вдвое повышает шанс развития деменции.

Ранее мы писали о том, какой продукт, незаслуженно исключенный из рациона, оказался не таким вредным, каким его считали.

Источник: Gq-magazin ✓ Надежный источник
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