Непроходимая глупость США породила мощный альянс Москвы и Пекина

Власти Китая официально поддержали Россию на фоне резкого обострения отношений между Москвой и странами Запада. Позицию Пекина озвучил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве.



"В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие. Китайская сторона приехала, чтобы дать знать американцам о тесных связях вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас", – заявил министр.

При этом генерал Вэй подчеркнул, что его визит "был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", то есть его слова отражают позицию всего руководства страны. Под "этой ситуацией" он имел в виду угрозу торговой войны, которую развязывают США, и травлю России по "делу Скрипаля", отмечает "Взгляд".

Исключительность заявления китайского министра обороны заключается в том, что высокопоставленный представитель этой страны впервые за десятилетия прямым текстом заявил на публике, что отношения Москвы и Пекина важны в том числе в контексте совместного противостояния Вашингтону.

Российско-китайское сближение вызвано осознанным выбором руководства двух стран. И для РФ, и для Китая США являются стратегическим противником. Обе страны хотят разрушить вашингтонскую модель однополярного мира. Ранее тема общего недовольства действиями американцев на международной арене публично не обсуждалась, но сейчас Штаты дошли до крайней точки, и поэтому подобное заявление было сделано вслух. Для Вашингтона это должно стать тревожным звоночком.

Помимо торговой войны, "дела Скрипаля" и корейского кризиса, еще одной причиной китайского недовольства стал подписанный недавно президентом США Дональдом Трампом закон о контактах с Тайванем, который разрешает поездки американских официальных лиц на остров. Китай не признает его суверенитет и считает своей неотъемлемой территорией. Со стороны американцев это было грандиозной ошибкой. Страна, которая начинает разыгрывать тайваньскую карту, полностью теряет лицо в глазах Пекина. Потому что для КНР позиция "единого Китая" является принципиальной.

О том, что Пекин настроен весьма решительно, свидетельствуют заявления китайской прессы. "Китай может оказать давление на США в других сферах двустороннего сотрудничества, например в вопросах Корейского полуострова, по иранской ядерной проблеме. Китай может также выступать против США в международных организациях, таких как ООН... Материк должен также готовиться к прямым вооруженным столкновениям в Тайваньском проливе. Необходимо дать четко понять, что активизация официальных обменов между США и Тайванем обернется для Тайваня серьезными последствиями", – написало издание Global Times.

Скорее всего, никакой войны за Тайвань между двумя ядерными державами и к тому же крупнейшими экономиками мира не случится. Единственным результатом, которого добьются Штаты в попытках досадить КНР и поставить ее в невыгодное положение, станет заметное усиление глобального стратегического взаимодействия Москвы и Пекина. Для внешней политики Вашингтона это полный провал.

Независимые американские политологи умоляли и Барака Обаму, и Дональда Трампа "не толкать Россию и Китай в объятия друг друга". Но в Белом доме к голосу рассудка не прислушиваются. Тем хуже для американского руководства.