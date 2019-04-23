Украинские моряки превратятся в пиратов

Военно-морские силы Украины готовятся к очередной провокации в Керченском проливе. Бойцы 73-го морского центра специального назначения приступили к отработке захвата судов. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.



"Морских котиков" натаскивают на действия по американской программе VBSS (visit, board, search and seizure) – сближение, высадка, прочесывание и захват. Тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп.

"Победа любит подготовку!" – провозглашается на страничке морского спецназа в социальной сети. Правда, там не уточняется, кого именно собрались побеждать свежеобученные пираты. Украина не борется с международным терроризмом, воевать против стран западного блока не собирается. Выходит, что цель морских тренировок – подготовка к нападению на российские суда.

Ранее власти страны не раз говорили о том, что Киев предпримет еще не одну попытку провести свои военные корабли под Крымским мостом без разрешения России. Любая подобная провокация будет жестко пресекаться нашими пограничниками. Так что в Незалежной, очевидно, сочли за лучшее предварительно натаскать спецназ для участия в морском сражении.

В середине апреля министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Незалежная отказывается от Азовского моря и своих территорий. По словам генерала, корабли совершат прорыв тогда, когда власти Украины "получат полную готовность ВМС и поддержку партнеров", под которыми имеются в виду страны НАТО.

На это в Москве ответили, что Североатлантический альянс не станет втягиваться в столь опасную аферу, направленную против России. "Военные корабли НАТО в Азовское море зайти не могут. Нет у них такой возможности, и вряд ли мы это разрешим. Все остальное от лукавого. Конечно, сумасшедших офицеров в руководстве НАТО нет", – прокомментировал ситуацию журналистам член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу 25 ноября прошлого года. Экипажи не реагировали на требования наших пограничников, в результате на моряков завели уголовное дело. Сейчас они под арестом.